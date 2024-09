Encontro de música popular em Vila Chã de Ourique

O terceiro encontro de música popular de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, vai decorrer no dia 14 de Setembro, incluindo um desfile pelas ruas da vila. A organização é do Centro Social Ouriquense, que conta com a cooperação do Grupo de Cantares Chãs d’Ourique. A apresentação musical dos grupos vai decorrer no centro, a partir das 21h00, depois do desfile que se inicia no Largo do Gil com um grupo de bombos. Este ano o encontro conta com a participação do Grupo de Cavaquinhos de Casével, concelho de Santarém; Orfeão de Almeirim; Grupo de Bombos Arrebimbá Fundo de S. Facundo (Abrantes); Quarteto Nelson Pisco do concelho de Santarém e o grupo da terra que é o Grupo de Cantares Chãs d’Ourique.