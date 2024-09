Festas da Póvoa de Santa Iria começam esta quinta-feira

Procissão, bênção dos barcos avieiros, noite de sardinha assada, música e muito convívio esperados nos quatro dias de festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade.

A Póvoa de Santa Iria recebe, de 5 a 8 de Setembro, as Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade. A festa mantém as tradições, com a santa padroeira da cidade a sair da igreja da Nossa Senhora da Piedade para percorrer as ruas.

A bênção dos barcos avieiros no Tejo está agendada para a noite de 7 de Setembro e é uma oportunidade de assistir a um dos momentos religiosos mais bonitos do certame. No palco da Quinta Municipal da Piedade vão actuar Rosinha, Banda Enigma, Banda The Puzzle, Roda Viva, Los Romeros, Academia de Dança Vanessa Silva e DJs. Largadas de toiros, artesanato, folclore, noite de sardinha assada e convívio fazem parte dos quatro dias das festas da Póvoa de Santa Iria.