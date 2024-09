Município de Santarém renova parcerias para o Festival Nacional de Gastronomia

A Câmara Municipal de Santarém vai renovar a parceria com a Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES), o Círculo Cultural Scalabitano (CCS), a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e a Confraria da Gastronomia do Ribatejo que visa ampliar a divulgação e alcance do Festival Nacional de Gastronomia 2024, que se realiza de 17 a 27 de Outubro, na Casa do Campino, em Santarém. Uma colaboração que já existiu na edição de 2023. O vice-presidente da câmara, João Teixeira Leite, refere que o Município de Santarém pretende manter, promover, divulgar e prestigiar o património gastronómico do nosso país, projectando em simultâneo a marca Santarém Capital da Gastronomia como marca identificadora da cidade e do concelho. A parceria para a organização do 43º Festival Nacional de Gastronomia tem como missão enriquecer o programa de actividades e a oferta ao visitante do certame, atraindo novos públicos, favorecendo a actividade turística, enriquecendo a vida cultural dos cidadãos e reforçando os impactos positivos do evento na economia local.