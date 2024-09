Novos Opel Frontera hibrido e eléctrico já podem ser encomendados na LPM

A LPM dá a conhecer o novo Opel Frontera em versão híbrida e 100% eléctrico sem emissões locais. A bagageira é um dos atractivos deste SUV, ideal para viagens longas.

O novo Opel Frontera com cinco ou sete lugares e inúmeras funcionalidades práticas a bordo já está disponível para encomenda na LPM, que tem as concessões da Opel em Leiria, Caldas da Rainha e Santarém. Em versão híbrida com tecnologia de 48 volts e em versão 100% eléctrico com uma autonomia de 305 quilómetros, podendo o carregamento de 20 a 80% fazer-se em apenas 26 minutos.

O Frontera Hybrid 48V, conta com duas mecânicas, de 100 cv e de 136 cv, numa gama simplificada com dois níveis de equipamento e quatro pacotes de opcionais. A adequação às viagens é uma prioridade no novo Frontera. A bagageira tem capacidade de 450 litros, atingindo os 1600 com os bancos rebatidos. O Frontera Electric e sem emissões locais, estará disponível a partir de 29.990€, e o Frontera Hybrid, com tecnologia de 48V, disponível a partir de 24.990€.

A LMP pertence ao Grupo NOV Automóveis que também é constituído pelas empresas nacionais Lizdrive, Socarros e Rentlei. Tem actividade em diversas áreas no mercado nacional, nomeadamente no comércio de viaturas novas Peugeot, Ford, Kia, Isuzu e Volvo, comércio de viaturas usadas, manutenção e reparação multimarca, venda de peças de origem e aftermarket e ainda no aluguer operacional de viaturas.