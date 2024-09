Direito de Resposta

Na sequência da notícia veiculada pelo jornal O Mirante, no dia 29-08-2024, com o título “Problemas com falta de médicos na Chamusca continuam por resolver”, vem a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) exercer o seu direito de resposta, solicitando a publicação do seguinte esclarecimento:

Ao contrário do que está escrito na vossa notícia, a USF da Chamusca não é uma USF modelo A. Com a publicação de Portaria n.º 127-A/2024/1 de 1 de abril, a USF da Chamusca passou a USF modelo B. A referida portaria entrou em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da sua publicação e produziu efeitos a 1 de janeiro de 2024. A ULS já não tem nenhuma USF modelo A e atualmente tem 15 USF modelo B. Tem ainda 2 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) que estão a fazer candidatura a USF modelo B: a UCSP Marinhais-Glória e a UCSP Almeirim. Também relativamente à USF da Chamusca, não é verdade que a mesma tenha atualmente 60% dos utentes sem médico de família, pois a 1 de agosto de 2024 teve mais um reforço de uma médica especialista em MGF que assumiu todos os utentes da freguesia de Vale de Cavalos e ainda alguns utentes da Chamusca.

A USF tem inscritos 8379 utentes e destes 5103 têm médico de família já atribuído, o que faz com que cerca de 61% tenha médico de família. Conta ainda com mais um Médico Especialista em MGF aposentado e que dá apoio a todos os utentes da freguesia da Carregueira. Quanto aos restantes utentes sem médico de família de Ulme e Chamusca, têm um médico prestador a tempo completo (40H), ficando assim a totalidade dos utentes da USF com cobertura de médico.