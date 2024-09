Entrevista a José Armando Vizela Cardoso

Na entrevista com o tenente-general pilotoaviador reformado José Armando Vizela Cardoso, publicada na edição de 29 de Agosto, foi referido que o mesmo foi responsável pela construção do aeroporto de Beja quando, na verdade, foi o primeiro português a fazer o estudo sobre o aeroporto de Beja, o qual desaconselhava a construção desta infraestrutura aeronáutica porque não tinha viabilidade operacional e económica. Aqui fica a rectificação. Pelo lapso as nossas desculpas ao visado e aos leitores.