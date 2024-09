Ricardo Oliveira assume a liderança da distrital do PSD

O PSD de Santarém parece pacificado e as principais figuras da actualidade apoiam ou integram a única lista que se candidata à eleição distrital de 6 de Setembro. Ricardo Oliveira, que foi presidente de junta e vereador no concelho de Benavente, encabeça a candidatura que tem nas autárquicas de 2025 o grande desafio para o mandato.

Ricardo Oliveira é o único candidato à liderança da distrital de Santarém do PSD, contando com o apoio de todos os presidentes de câmara do partido e dos deputados e deputadas social-democratas eleitos pelo círculo de Santarém. A candidatura, que deverá ser a única submetida a sufrágio dos militantes, vai a votos na sexta-feira, 6 de Setembro.

O percurso político de Ricardo Oliveira enriqueceu substancialmente nos últimos meses. O ex-presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão e ex-vereador da Câmara de Benavente, que neste mandato autárquico foi eleito para a Assembleia Municipal de Benavente, esteve de Abril a Agosto como adjunto do secretário de Estado da Agricultura, João Moura, e assumiu há um mês as funções de deputado na Assembleia da República em substituição de Eduardo Oliveira e Sousa, quando este foi nomeado presidente da Companhia das Lezírias.

Ricardo Oliveira vai suceder a João Moura na liderança do PSD distrital, prevendo-se uma linha de continuidade num partido que conseguiu unir diversas tendências e facções. Como vice-presidentes da comissão política distrital, vai ter a deputada Inês Barroso (Santarém) e o vereador da Câmara de Tomar, Tiago Carrão. O secretário será Rui Rufino (Chamusca), o tesoureiro Humberto Antunes (Ourém) e como vogais são candidatos João Lopes Candoso (Rio Maior), João Pedro Oliveira (Cartaxo), Catarina Fontinha (Torres Novas), João Morgado (Abrantes), Pedro Rosa (Sardoal), Hugo Azevedo (Ferreira do Zêzere), Vasco Marques (Mação) e Ana Palmeiro Calado (Tomar).

A lista completa para a distrital tem como candidato a presidente da mesa da assembleia João Moura, o candidato a presidente do Conselho de Jurisdição Distrital é João Tenreiro e o candidato à Comissão Distrital de Auditoria Financeira é João Lopes. Vânia Neto é a mandatária da candidatura.

A candidatura aponta como prioridades fortalecer as estruturas locais do PSD e preparar as eleições autárquicas de 2025. Ricardo Oliveira sublinha a necessidade de afirmar o distrito de Santarém como o cluster português da agro-indústria e acompanhar o projecto do novo aeroporto Luís de Camões, que se localizará no concelho de Benavente. A moção estratégica defende a abertura da base aérea de Tancos à aviação civil e a conclusão da A13 no troço de Vila Nova da Barquinha a Almeirim, bem como a ligação da A1 com o IC9, na zona de Fátima.