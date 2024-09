VFX e escolas de Alhandra assinam protocolo para promover ciência

O Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes celebrou um protocolo de parceria com o município de Vila Franca de Xira visando apoiar e fortalecer a educação científica nas escolas. O objectivo principal da parceria é apoiar o desenvolvimento de actividades educativas inovadoras, aproximar as escolas das instituições locais e fornecer apoio logístico ao Clube Ciência Viva do agrupamento.

Os clubes Ciência Viva nas escolas são espaços dedicados à promoção do conhecimento científico, abertos a toda a comunidade educativa, incluindo famílias e a comunidade. Têm como missão fomentar o acesso a práticas científicas inovadoras, aproximando as escolas de centros de investigação, universidades, autarquias, museus, empresas de investigação e desenvolvimento e outras instituições culturais.