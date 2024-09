Abrigada mais perto de ter uma nova Unidade de Saúde Familiar

O executivo da Câmara Municipal de Alenquer aprovou, com o voto contra do vereador do PSD, uma alteração à minuta do contrato relativo à empreitada de construção do edifício onde vai ser criada a Unidade de Saúde Familiar (USF) de Abrigada. A alteração agora aprovada prende-se com a opção do empreiteiro em ter um seguro-caução da obra em vez de uma caução, o que foi aceite pelo executivo municipal.

A nova USF modelo A, que vai ser construída de raiz em Abrigada, tem um custo superior a 1 milhão e 700 mil euros, é financiada a 100 por cento pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e vai ser construída num terreno cedido pelo município de Alenquer.

“A Abrigada é a terceira maior aglomeração do concelho em termos demográficos e tinha umas instalações alugadas muitos frágeis. Este executivo tinha como objectivo criar ali uma Unidade de Saúde Familiar que vai criar boas condições para os utentes e uma forma de atrair clínicos”, disse a O MIRANTE o vice-presidente do município de Alenquer, Tiago Pedro, que prevê o início da obra para o último trimestre do ano.