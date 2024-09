Apanhado com cocaína na área de serviço de Aveiras de Cima

Um homem de 42 anos foi detido na terça-feira, 3 de Setembro, pelos militares da Guarda Nacional Republicana, suspeito de estar envolvido no tráfico de estupefacientes. A detenção, feita por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Alenquer, teve lugar na área de serviço de Aveiras de Cima, na Auto-Estrada do Norte (A1). Segundo fonte oficial da GNR, no âmbito de uma fiscalização os militares abordaram um veículo tendo o condutor manifestado um comportamento suspeito. No decorrer da acção foi feita uma busca ao automóvel, com recurso a cães do Grupo de Intervenção Cinotécnico, que encontraram no interior do automóvel 665 doses de cocaína e 920 euros em dinheiro.