Capturado em Évora recluso evadido da prisão de Alcoentre

Um homem, de 40 anos, que se encontrava evadido do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa, após uma saída precária, foi capturado pela PSP em Évora. Em comunicado emitido na sexta-feira, 30 de Agosto, a Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou que o recluso foi interceptado pela Esquadra de Investigação Criminal do Comando Distrital de Évora. Os agentes policiais tiveram “conhecimento de que estaria um indivíduo, presumivelmente fugido de um estabelecimento prisional, algures na cidade de Évora”.

A PSP disse ter efectuado diligências que permitiram localizar o homem no centro histórico desta cidade alentejana e confirmar que “estaria em ausência ilegítima do estabelecimento prisional após uma saída precária”. “O indivíduo foi capturado e levado para o Estabelecimento Prisional de Alcoentre, onde continua a cumprir pena por crimes de roubo com arma de fogo e tráfico de estupefacientes”, pode ler-se no comunicado.