Centro de Saúde de Mação tem nova médica

A Câmara de Mação assinou, no dia 30 de Agosto, um contrato com Isabel Martinez, a nova médica em funções do Centro de Saúde de Mação, ao abrigo do Regime de Incentivos à Fixação de Médicos implementado pelo município. A clínica já está em funções no Centro de Saúde de Mação. O regulamento de incentivos à fixação de médicos atribui um valor de até 2500 euros mensais a cada médico de família que se fixe no concelho de Mação, até um máximo de três profissionais de saúde.

O protocolo foi assinado pelo presidente do município, Vasco Estrela, e pela nova médica, contando também com a presença da vice-presidente da câmara, Margarida Lopes, que detém o pelouro da saúde. A Câmara de Mação decidiu lançar um pacote de medidas de incentivo à fixação de médicos para tentar mitigar um problema que afecta a população, maioritariamente idosa, que necessita de acompanhamento médico e cuidados regulares. Está a decorrer novo período de candidaturas ao abrigo do Regulamento de Incentivos à Fixação de Médicos do Município de Mação estando, neste momento, duas médicas fixadas em Mação, ao abrigo desta medida.