Corpo de idosa encontrado em campo de arroz na Fajarda

Mulher de 84 anos saiu para apanhar pinhas, mas demorou a regressar. Família lançou alerta às autoridades, que encontraram a idosa sem vida num arrozal.

Uma mulher de 84 anos foi dada como desaparecida ao início da manhã de quinta-feira, 29 de Agosto, depois de se ter ausentado de casa e não ter regressado perto da hora de almoço na Fajarda, concelho de Coruche.

O alerta foi dado pela família ao perceber que a idosa estava a demorar mais tempo do que o normal depois de ter saído para apanhar pinhas. A idosa sofria de problemas cardíacos. A GNR iniciou as buscas e o corpo da mulher foi encontrado pouco depois num campo de arroz na zona do Cascavel, na Fajarda. Não há indícios de crime e as causas da morte serão determinadas pela autópsia.