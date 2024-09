Empreitada da Serra de Alcaravela vai ser atribuída por ajuste directo

Com o segundo concurso da empreitada das passagens hidráulicas da Serra de Alcaravela também a ficar deserto, a Câmara de Sardoal pretende adjudicar a obra por ajuste directo. O vereador socialista Pedro Duque questionou a maioria PSD sobre o ponto de situação do processo. O presidente Miguel Borges (PSD) esclareceu que o segundo concurso, à semelhança do primeiro, ficou deserto e que o objectivo passa agora por atribuir a obra através de ajuste directo. Segundo o autarca, uma empresa já demonstrou interesse em ficar com a obra nesses moldes e Miguel Borges acredita ser a melhor solução para todas as partes, neste momento. Recorde-se que, em Julho deste ano, o primeiro concurso não teve nenhuma proposta válida. Em reunião de câmara de Abril, o presidente do concelho afirmou que o valor máximo esperado para a obra era de 537 mil euros.