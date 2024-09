Entroncamento tem novo parque infantil em forma de locomotiva

O município do Entroncamento inaugurou um parque infantil no Jardim Afonso Serrão Lopes, vulgo Jardim da Zona Verde, no domingo, 25 de Agosto, no âmbito das comemorações do 98º aniversário da freguesia de São João Baptista. O parque é composto por uma locomotiva especialmente desenhada para o concelho e representa um investimento municipal de cerca de 61.500 euros + IVA.

Para além deste equipamento promover a diversão e a brincadeira, as crianças terão em simultâneo a oportunidade de estimular a aprendizagem de forma lúdica, como também desenvolver e aprimorar as capacidades motoras – ao escalar, gatinhar, trepar e escorregar – e sócio emocionais ao cooperar nas actividades de dupla face, adquirindo competências cognitivas, psicomotoras e sociais. O equipamento vem reforçar a atractividade e a oferta de actividades do Jardim da Zona Verde, um espaço estrutural de lazer e convívio no nosso concelho.