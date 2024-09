Escolas de VFX recebem 100 mil euros para projectos e equipamentos

Os agrupamentos de escolas do concelho de Vila Franca de Xira receberam um cheque da câmara municipal num valor global de 100 mil euros destinado a financiar o apetrechamento e equipamento dos estabelecimentos de ensino. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara e a medida vai permitir aos agrupamentos de escolas decidirem e implementarem os projectos e soluções de investimento que considerem os mais adequados à sua realidade.

A distribuição do montante foi feita tendo em conta a metodologia discutida e acordada com os directores das escolas envolvidas. O agrupamento que mais vai receber é o da Póvoa de Santa Iria (15.971€), seguido de Vialonga (11.488€), Agrupamento Pedro Jacques Magalhães de Alverca (11.388€), Agrupamento de Escolas do Forte da Casa (10.287€), Secundária Gago Coutinho de Alverca (9.278€), Agrupamento de Escolas Reynaldo dos Santos (9.250€), Agrupamento de Escolas Alves Redol (9.097€), Agrupamento de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes (8.625€), Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde na Castanheira do Ribatejo (7.575€) e Agrupamento do Bom Sucesso em Alverca (7.086€).