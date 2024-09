Inscrições abertas para Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica da ULS Lezíria

O programa provisório do 1.º Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria já se encontra disponível. O evento está agendado para dia 25 de Outubro no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, destinando-se a todos os enfermeiros.

Organizado pelo Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica da ULS da Lezíria, o encontro tem como principal objectivo “partilhar o conhecimento produzido pelos enfermeiros especialistas da instituição”. As inscrições para o evento estão abertas até dia 30 de Setembro e devem ser efectuadas através do link: https://forms.hds.min-saude.pt/form/1_encont_enf_medico_cirurgica_leziria. As inscrições são limitadas à capacidade do Auditório.