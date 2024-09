Inscrições abertas para passeio sénior em Vila Chã de Ourique

Os reformados e pensionistas de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, têm até 16 de Setembro para se inscreverem na junta de freguesia para o passeio que vai decorrer na quinta-feira, 19 de Setembro. O passeio, com partida às 07h30 no jardim central, em Vila Chã de Ourique, vai passar por uma das maiores barragens portuguesas, a Barragem do Cabril, paragem no parque da Sertã para a bucha e almoço assim como lanche com baile no Restaurante Ponte Velha, na Sertã, que tem o custo de 30 euros por pessoa.