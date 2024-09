Lezíria do Tejo lança passe gratuito para jovens estudantes

Medida da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo vai permitir aos jovens dos 4 aos 23 anos viajar sem custos nos serviços de transportes públicos rodoviários dentro da Lezíria do Tejo.

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) lançou um passe de rede gratuito para jovens estudantes dos 4 aos 23 anos, permitindo-lhes viajar sem custos e para qualquer deslocação dentro da Lezíria do Tejo. Numa nota da imprensa, a CIMLT explica que o passe foi criado em articulação com os operadores rodoviários Rodolezíria e Ribatejana, dando resposta “às situações em que os alunos necessitam de efectuar mais de um percurso, dentro da Lezíria do Tejo”.

O passe pode ser utilizado nos serviços de transporte público regular de passageiros de âmbito municipal e intermunicipal nos concelhos que pertencem à CIMLT - Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém, todos no distrito de Santarém, e no de Azambuja, no distrito de Lisboa - e no serviço de transporte público urbano da cidade de Santarém (SCALABUS).

Para os jovens estudantes com idade dos 4 aos 18 anos, o passe é válido até ao último dia do mês em que completa 19 anos, ao passo que os jovens entre os 19 e os 23 anos deverão renovar anualmente o passe, fazendo prova de que são estudantes, através da apresentação de declaração de matrícula numa unidade de ensino nacional.

Na nota, a CIMLT diz que, desde 2019, os passageiros da Lezíria já pouparam mais de 9,3 milhões de euros nos seus passes. Aquela entidade recordou que em Maio desse ano implementou uma redução de 35% nos passes rodoviários, 30% nos ferroviários e criou o complemento do “Navegante”, que permite o acesso de Azambuja em comboio ao passe Navegante de Lisboa. Além disso, a CIMLT já comparticipava, desde 2021, 50% do valor que os alunos do ensino secundário pagavam pelos seus passes.