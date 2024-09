Mais de mil seniores de Rio Maior viajaram pelo país no “Verão Sénior”

A iniciativa “Verão Sénior”, promovida pela Câmara Municipal de Rio Maior, voltou a animar a época estival dos seniores do concelho. Este ano estiveram envolvidos 1.164 participantes, mais 65 do que no ano anterior, tendo sido disponibilizados pelo município 21 autocarros para os 17 passeios realizados a partir das diversas freguesias, e em coordenação com as mesmas. As viagens contemplaram diversos pontos do nosso país, sempre com o habitual almoço convívio incluído.