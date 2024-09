Menina que caiu de carro em andamento vai ficar sinalizada pela CPCJ

Acidente ocorreu na noite de segunda-feira em Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos.

O caso da menina de três anos que sofreu ferimentos na face e membros superiores numa queda do automóvel em que seguia e que era conduzido pela mãe, em Glória do Ribatejo, vai ser comunicado ao Ministério Público e à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), que irá sinalizar a menor. A criança caiu do carro em andamento depois de desprender a cadeira e abrir a porta, sem que a mãe se tenha apercebido.

O acidente ocorreu na rotunda de homenagem à mulher da Glória, na Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos. Assim que estiverem recolhidos os elementos essenciais deste caso, vai ser enviado o relatório para o Ministério Público, que vai conduzir a investigação, segundo confirma o Comando Territorial de Santarém da GNR, que também vai enviar os factos para a CPCJ. Na localidade fala-se de uma jovem mãe que tem outro filho de cinco anos. Não reside na Glória do Ribatejo e estaria a regressar a casa.