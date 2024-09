Município financia obras na Igreja Matriz de Alcanede

As obras de requalificação da Igreja Matriz de Alcanede vão contar com um apoio de 25.989€ por parte da Câmara de Santarém. O subsídio vai ser concedido à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Purificação de Alcanede, entidade responsável pela intervenção no templo. A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião camarária de 30 de Agosto.