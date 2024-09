Urgências de obstetrícia de Abrantes e Santarém encerradas no mesmo dia

As urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santarém e do Hospital Dr. Manoel Constâncio, em Abrantes, estiveram encerradas na terça-feira, 3 de Setembro, tal como as do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro. A informação foi disponibilizada no ‘site’ do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Essa situação deve-se à falta de médicos e tem sido recorrente este Verão um pouco por todo o país. A situação tem merecido críticas de autarcas da região.