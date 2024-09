Vila Franca de Xira apoia livro sobre vida de Alfredo Cunha

O município de Vila Franca de Xira colaborou no lançamento do livro “Alfredo Cunha - Photographo”, uma obra que celebra o trabalho do fotógrafo Alfredo Cunha, com edição da Tinta da China e 416 páginas, tendo por base a exposição realizada no Museu do Neo-Realismo. Além das fotografias de Alfredo Cunha, a publicação inclui textos de Pedro Nunes, Carlos de Matos Gomes, Adelino Gomes e Fernando Rosas, bem como gravuras do artista urbano Alexandre Farto, mais conhecido como Vhils. Como parte da sua colaboração, o município adquiriu exemplares do livro para disponibilizar na livraria do Museu do Neo-Realismo, com preço de venda fixado em 150€.