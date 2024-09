Vinho a correr pelas ruas em Alpiarça

Cerca de 30 mil litros de vinho tinto correram pela rua José Relvas em Alpiarça, na quinta-feira, 29 de Agosto, devido a uma ruptura de um depósito numa adega, que também exporta vinho para países africanos de língua portuguesa. A situação causou estupefação aos condutores que circulavam nessa estrada. O vinho escoou através das sargetas existentes no local. A situação, segundo os Bombeiros Municipais de Alpiarça, deveu-se à cedência de um pé do depósito em fibra, que ao tombar provocou uma fissura. O momento em que o vinho corria foi registado em vídeo, que pode ser visto no site de O MIRANTE em: www.omirante.pt.