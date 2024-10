Beatriz Alexandre e Diogo Santos eleitos Embaixadores da Vinha e do Vinho do Cartaxo

Diogo Santos, de Vila Chã de Ourique, e Beatriz Alexandre, da União de Freguesias Cartaxo e Vale da Pinta, foram os jovens eleitos Embaixadores da Vinha e do Vinho do Concelho do Cartaxo 2024. Constança Maia, da União de Freguesias de Ereira e Lapa, foi eleita 2ª embaixadora e Viviana Duarte, de Vale da Pedra, 3ª embaixadora. O Prémio Vítor de Sousa, que destaca a simpatia e companheirismo ao longo do concurso, foi atribuído a Beatriz Alexandre e o Prémio Fotogenia a Viviana Duarte.