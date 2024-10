Festfado Ribatejo em Vila Nova da Barquinha

O Grupo Vozes do Montado é o convidado da fadista anfitriã, Dora Maria, para o segundo concerto do Festfado Ribatejo agendado para 28 de Setembro, pelas 21h30, no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha. Depois do concerto de 11 de Maio, este é o segundo de três espectáculos a realizar no âmbito do festival.

Além de Dora Maria e do Grupo Vozes do Montado, o evento conta com a presença dos fadistas convidados André Barradas, Carlos Rodrigues, Íris Alfredo, Dinis Lopes e Madalena Gil, dos artistas da região Rita Inácio, Trovas e Cantigas D’Almourol com Fernando Espanhol e Lídia Correia e os dançarinos Mirella e Gabriel. O fado será acompanhado pelos músicos Bruno Mira (guitarra portuguesa), Ginestal Martins (guitarra clássica) e Fernando Nani (baixo). Festfado é um projecto com a programação de Dora Maria, cujo objectivo é promover o fado, divulgando e incentivando novos fadistas, apadrinhados pela actuação de autores e intérpretes consagrados. As entradas custam 5€, podendo ser feitas reservas através do email reservas@cm-vnbarquinha.pt ou do telefone 249 720 358 (chamada para a rede fixa nacional). O último espectáculo está marcado para dia 9 de Novembro, com a actuação de Nuno Silva com Fado de Coimbra.