Grupo Coral Ares Novos celebra Dia Mundial da Música

O Grupo Coral Ares Novos e o Grupo Coral Infantojuvenil Ares Novos vão celebrar o Dia Mundial da Música com um concerto na biblioteca municipal de Alverca. A iniciativa está agendada para sábado, dia 28 de Setembro. O concerto do grupo infantojuvenil, que apresentará canções alusivas a filmes do universo Disney, está marcada para as 10h30 e a actuação do grupo coral para as 15h00. As inscrições são gratuitas mas devem ser realizadas atempadamente junto da biblioteca.