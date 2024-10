Médio Tejo acolhe até Outubro exposição “Transversalidades, Fotografia sem Fronteiras”

Tomar, Mação e Vila Nova da Barquinha vão receber exposição “Transversalidades, Fotografia sem Fronteiras” até 30 de Outubro.

Entre 21 de Setembro e 30 de Outubro vai estar em exibição, em Mação, Tomar e Vila Nova da Barquinha, a exposição “Transversalidades, Fotografia sem Fronteiras”. A iniciativa é da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, dos três municípios e da Associação Rural Move, contando com o apoio do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), promotor do projecto Transversalidades.

A exposição inclui trabalhos das últimas edições do concurso internacional homónimo que o CEI promove desde 2011 e que se tem afirmado como uma iniciativa de referência na área da fotografia. Criado a partir de um desafio do filósofo e ensaísta Eduardo Lourenço, o CEI é uma associação transfronteiriça constituída pela Câmara da Guarda, Universidade de Coimbra, Universidade de Salamanca e Instituto Politécnico da Guarda, que desenvolve, há mais de duas décadas, um importante trabalho nas áreas do Conhecimento, da Cultura e da Cooperação. O projecto visa aproveitar o valor documental, pedagógico e estético da fotografia para estimular a cooperação e valorizar territórios com menos visibilidade. No Médio Tejo, a exposição dos trabalhos premiados está dividida por três localizações e temáticas: em Mação, na Galeria Carlos Saramago, em destaque o tema património natural, paisagens e biodiversidade; em Tomar, na Casa dos Cubos/Centro de Estudos em Fotografia, cultura e sociedade: diversidade cultural e inclusão social; e em Vila Nova da Barquinha, na Galeria do Parque, espaços rurais, agricultura e povoamento.

A abertura será dia 20 de Setembro, às 17h00, em Mação, e dia 21, às 16h00 em Tomar. Dia 26 de Outubro, às 17h00, em Vila Nova da Barquinha assinala-se o encerramento da exposição.