Azambuja com actividades desportivas gratuitas na Semana Europeia do Desporto

Entre as modalidades oferecidas estão a ginástica, yoga kids, taekwondo, krav maga, karaté, futebol, caminhadas, corridas e hidroginástica.

O Município de Azambuja vai assinalar a Semana Europeia do Desporto, de 23 e 30 de Setembro, com actividades destinadas à promoção de um estilo de vida saudável. A iniciativa, desenvolvida pela Comissão Europeia sob o lema #BeActive, tem como objectivo incentivar a prática de desporto e actividade física em todas as faixas etárias e promover o bem-estar em toda a Europa.

Em colaboração com as colectividades e outras entidades do concelho, o Município de Azambuja preparou uma programação diversificada, aberta à população e totalmente gratuita. Entre as modalidades oferecidas estão: ginástica, yoga kids, taekwondo, kenpo, krav maga, karaté, futebol, caminhadas, corridas, aquapower, hidroginástica e uma sessão especial Hidro by Night. As inscrições para estas actividades podem ser feitas por contacto telefónico indicado para cada actividade no respectivo cartaz.

Com o objectivo de não excluir ninguém, o município promove as acções #BeActive Sénior e #BeActive Inclusivo, com actividades específicas como o boccia sénior nas IPSS (CSP Azambuja, CSP Aveiras de Baixo, ANSra. Paraíso), além de hidroginástica adaptada para pessoas com deficiência da CERCI-Flor da Vida.

A Semana Europeia do Desporto também conta com iniciativas solidárias. No sábado, dia 28 de Setembro, será realizada a caminhada “Morning Smile with Constança”, em apoio à criança que sofre de uma rara mutação genética, a KAT6A. A caminhada terá início às 09h30, na Mata Nacional das Virtudes, com um percurso de cerca de 6 km.

Para todas as actividades, o município recomenda que os participantes usem roupa e calçado adequado, levem água e estejam atentos às condições meteorológicas.