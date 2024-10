Investimento superior a 2,6 milhões cria mais 15 campos de padel em Santarém

Os investimentos são privados e localizam-se junto ao Santarém Retail Park e nas proximidades do Hospital Distrital de Santarém

Santarém vai ter a breve trecho mais dois complexos para a prática de padel, modalidade que tem ganho grande adesão de praticantes na região e no país. Os investimentos, num montante global a rondar 2,6 milhões de euros, são privados e localizam-se junto ao Santarém Retail Park e nas proximidades do Hospital Distrital de Santarém. Junto ao Retail Park serão construídos 5 campos de padel cobertos e 2 campos exteriores de beach ténis e várias infraestruturas de apoio. O projecto junto ao Hospital Distrital de Santarém vai ter 10 campos de padel e pretende receber provas nacionais que envolvam centenas de atletas. Terá ainda uma área de restauração e ginásio. Os empreendimentos foram visitados recentemente pelo presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, acompanhado do vereador do Desporto, Alfredo Amante, e de Carlos Coutinho, presidente da empresa municipal Viver Santarém e de técnicos da autarquia. João Leite elogiou o investimento e agradeceu a aposta em Santarém. “O vosso investimento vai dar mais dimensão ao investimento que está em curso na área desportiva, o maior de sempre. Se somarmos aos 12 milhões de euros que estamos e vamos continuar a executar, estamos a falar de aproximadamente 15 milhões, isto é investimento na promoção da prática desportiva, ou seja, da qualidade de vida da nossa população”, afirmou o autarca.