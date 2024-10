Miguel Mascarenhas e Carla Ribeiro vencem Corrida das Vindimas do Cartaxo

Miguel Mascarenhas, do Grupo Desportivo de Pontével, e Carla Ribeiro, do GFD Running, foram os vencedores das competições masculina e feminina da VII Corrida das Vindimas do Cartaxo, que decorreu no sábado, 21 de setembro. No pódio masculino, o segundo lugar foi para Tomás Nobre (Escola Atletismo Cartaxo) e o terceiro para Tiago Andrónico (Associação 20km de Almeirim). Na classificação geral feminina, o segundo lugar foi alcançado por Ana Pestana (Espite Trail) e Beatriz Duarte (individual) fechou o pódio.