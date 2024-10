As campeãs de pares Anastasiia Gureva e Radka Zelnickova com Élio Cunha, presidente do Clube de Ténis de Santarém, Alfredo Amante, vereador com do Desporto da Câmara de Santarém e José Cunha, antigo presidente do Clube de Ténis de Santarém

Ténis feminino esteve em destaque no Santarém Ladies Open As tenistas nacionais não conseguiram chegar às finais do Ladies Open W35 - Torneio Internacional de Ténis de Santarém. partilhe no Facebook A canadiana Stacey Fung venceu a oitava edição do Ladies Open W35 - Torneio Internacional de Ténis de Santarém na prova de singulares, batendo na final a belga Clara Vlasselaer. Na competição de pares o triunfo pertenceu à dupla composta pela russa Anastasiia Gureva e a eslovaca Radka Zelnickova, que venceu no jogo decisivo a dupla composta pela britânica, Sarah Beth Grey e pela eslovaca, Katarina Kuzmova.

O Santarém Ladies Open tem recebido algumas das melhores tenistas mundiais, tais como a brasileira Beatriz Haddad Maia, a belga Greet Minnen ou a espanhola Nuria Parrizas Diaz. A portuguesa, Matilde Jorge, foi eliminada nas meias-finais deste torneio, pela canadiana Stacey Fung, vencedora da final.

A organização pertenceu mais uma vez ao Clube de Ténis de Santarém, que conta actualmente com cerca de duzentos atletas federados, nos vários escalões etários. A canadiana Stacey Fung venceu a oitava edição do Ladies Open W35 - Torneio Internacional de Ténis de Santarém na prova de singulares