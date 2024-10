Abertas inscrições para Curso de Tecnologias de Produção Integrada em Hortofrutícolas

Curso é um dos dois criados no âmbito do consórcio entre a Escola Superior Agrária de Santarém, o município de Alcobaça e outras escolas superiores.

Estão abertas, no site do Politécnico de Santarém, as candidaturas ao curso de Produção Integrada em Hortofrutícolas. O curso insere-se na oferta formativa resultante da criação, em Alcobaça, de um consórcio inovador para o funcionamento de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TESP) na área agro-alimentar.

O projecto resulta da colaboração entre a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém, o Município de Alcobaça, a Universidade de Coimbra, a EPADRC (Escola Profissional Agrícola e de Desenvolvimento Rural de Cister) e o INIAV (Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária).

O objectivo é promover a formação de excelência em práticas agrícolas sustentáveis, bem como preparar os alunos para os desafios do sector agrícola contemporâneo.

A formação de profissionais altamente qualificados, capazes de inovar e implementar soluções práticas, é fundamental para o fortalecimento do sector agrícola em Portugal, contribuindo para um futuro mais sustentável e produtivo.

A nova oferta formativa consta de dois cursos TESP, um em Tecnologias de Produção Integrada em Hortofrutícolas, já referido no início deste artigo, que arranca já este ano lectivo (2024/25) e o TESP em Inovação Gastronómica, no ano lectivo (2025/26).

Este ano lectivo, os espaços formativos serão partilhados entre as instalações do CESUCA (Centro de Estudos Superiores da Universidade de Coimbra em Alcobaça) e a EPADRC (Escola Profissional Agrícola e de Desenvolvimento Rural de Cister), em Alcobaça, bem como, os campos experimentais do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV).