Câmara de Ourém vai apoiar juntas de freguesia nas iluminações

Criar condições para reforçar a oferta de iluminação de Natal no concelho de Ourém é o principal objectivo do apoio que o município vai dar, através de protocolos, a 11 das 13 juntas de freguesia do concelho, excluindo Fátima e Ourém, uma vez que a iluminação das duas cidades ficará sob a responsabilidade da autarquia. A intenção, aprovada em reunião de câmara, é atribuir um apoio no valor de 1.000€ para que cada freguesia possa colocar iluminação de Natal nas ruas de modo que, desta forma, mais ourienses possam usufruir da beleza que as luzes conferem às ruas dos vários lugares do concelho, lê-se num comunicado do município.