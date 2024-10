Empresários e políticos da China recebidos na Câmara de Benavente

Presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, elogiou o comportamento exemplar da comunidade chinesa residente e trabalhadora no concelho.

Uma comitiva chinesa, composta por políticos e empresários, está de visita a Portugal e passou por Benavente com o objectivo de estreitar laços empresariais e culturais. O grupo, que foi recebido dia 20 de Setembro no salão nobre dos Paços do Concelho, é liderado por Chen Ming, presidente da Assembleia da Província de Zhejiang, no distrito de Quintian, na China, o qual incluiu outros representantes políticos e empresários que procuram de oportunidades de intercâmbio cultural e económico.

A visita sublinha o interesse crescente da China nas oportunidades que Portugal oferece às empresas do país asiático. Durante a recepção, o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, expressou a sua gratidão pela presença da delegação, destacando o comportamento exemplar da comunidade chinesa residente e trabalhadora no município.

O autarca recolheu contactos e discutiu a possibilidade de colaboração imediata para algumas empresas poderem participar em eventos de empreendedorismo organizados na Província de Zhejiang, nas mais diversas áreas. A cerimónia foi ainda marcada pela troca de lembranças e cumprimentos, reforçando o espírito de cooperação entre as partes.