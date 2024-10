Festa da Adiafa celebra o vinho em Santarém

O emblemático Jardim Portas do Sol, em Santarém, acolhe no sábado, 28 de Setembro, a segunda edição da Festa da Adiafa, integrada na programação da Cidade do Vinho 2024. O programa estende-se entre as 16h00 e as 23h00, numa iniciativa promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, em parceria com Município de Santarém, a Entidade Regional do Turismo Alentejo e Ribatejo e a empresa Borrego Leonor & Irmão.

O objectivo é assinalar as colheitas e proporcionar aos visitantes uma viagem aos vinhos do Tejo, em particular aos vinhos dos produtores de Santarém. Para acompanhar os vinhos e a comida, há música ao vivo, com o artista João Ricardo e o DJ Gonçalo Henriques, ambos da região. Para os mais pequenos há também algumas actividades, como pinturas faciais, jogos, histórias infantis e pintura em painel. O acesso é livre mas a prova dos vinhos implica a compra de um copo oficial do evento, no valor de 5 €. Vai haver a possibilidade de comprar os vinhos à garrafa, para consumo no local ou para levar para casa, sendo que os vinhos vão estar à venda por patamares de preço entre os 5 e os 20 €. Durante o evento vai circular um autocarro, de acesso gratuito, entre o Jardim da República e as Portas do Sol, e vice-versa.