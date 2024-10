Ourém vai receber Loja AIMA

Foi aprovado na última reunião da Câmara Municipal de Ourém a proposta de protocolo com vista à implementação de uma loja AIMA no concelho. O ponto de atendimento realizará tarefas de atendimento presencial no âmbito dos procedimentos administrativos da competência da AIMA, nomeadamente relacionados com Concessão de prorrogações de permanência, Concessão de autorizações de residência, Emissão de cartões de residência temporária ou permanente, entre outras.

A estrutura visa facilitar e simplificar os procedimentos de recepção e encaminhamento de pedidos de renovação de autorização de residência e respectivos títulos a cidadãos estrangeiros, numa colaboração com as autarquias locais que permitirá integrar na prestação dos serviços públicos a estes dirigidos a perspectiva valiosa e insubstituível de quem está mais próximo das pessoas e que melhor conhece as suas necessidades, constituindo-se como um valioso contributo para o serviço a prestar.