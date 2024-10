Protocolo para Projecto Planeta Leite assinado em Santarém

A quantificação e redução da pegada de emissões gasosas em 39 explorações de leite é o objectivo do protocolo que envolve a Lactogal, o FeedInov e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A quantificação e redução da pegada de emissões gasosas em 39 explorações de leite é o objectivo do protocolo assinado em Santarém entre a empresa Lactogal, o FeedInov e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Projecto Planeta Leite coloca a ciência e a tecnologia ao serviço da indústria em prol de uma actividade produtiva mais sustentável e amiga do ambiente. Faz parte da Agenda Mobilizadora para a Produção de Leite Sustentável em Portugal, promovida pela Lactogal, uma das maiores empresas nacionais do sector agroalimentar.

A formalização da parceria decorreu na manhã de 19 de Setembro durante as Jornadas e Fórum de Alimentação Animal, que tiveram lugar no Convento de São Francisco, em Santarém. O Projecto Planeta Leite pretende quantificar detalhadamente práticas das explorações leiteiras, permitindo soluções individualizadas com vista a uma gestão mais eficiente de recursos e à redução das emissões das explorações leiteiras.

O objectivo é contribuir para a redução das emissões gasosas, através de tecnologias digitais, identificando áreas de maior emissão e implementando medidas mitigadoras. O projecto decorre durante dois anos em 39 explorações pecuárias nacionais. O primeiro ano foca-se na quantificação de emissões gasosas e, posteriormente, na elaboração de um plano de medidas de mitigação. Segue-se, no final do segundo ano, o regresso à quantificação de emissões para verificar a redução.

Participaram na assinatura do protocolo José Oliveira Marques, presidente da Lactogal; Emídio Gomes, reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Idalino Leão, presidente da Agros; Vítor Santos, administrador da Proleite; Mário Nogueira, administrador da Lacticoop; João Pedro Silva, da Lactogal; Olga Moreira, investigadora do INIAV e Romão Braz, presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais e do FeedInov Colab.