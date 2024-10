Segunda edição do Festival do Bunho e do Pão de Barbela na Moçarria

A Moçarria, no concelho de Santarém, vai receber a segunda edição do Festival do Bunho e do Pão de Barbela. O programa, que se realiza de 4 a 6 de Outubro, inclui workshops de mobiliário em bunho com Artur Fonseca e Dário Santos, presidente da junta de freguesia, e showcooking com o chef Rodrigo Castelo, que confeccionará pratos com pão de trigo de barbela. A gastronomia ribatejana estará representada nas tasquinhas e há animação musical para todos os gostos. O local é no recinto de festas da Moçarria. O festival, organizado pela junta de freguesia, tem o apoio da Câmara de Santarém.

O presidente da junta de freguesia, Dário Santos, contou a O MIRANTE, na primeira edição do festival, que decidiu aprender a trabalhar o bunho depois de saber que havia apenas dois artesãos no concelho, ambos com mais de 60 anos. “Queremos recuperar esta tradição que remonta há cerca de dois séculos quando o mobiliário das casas era todo feito em bunho. A arte caiu em desuso e estamos agora a recuperar e queremos passar os ensinamentos às gerações vindouras”, explicou, sublinhando que é uma arte trabalhosa e difícil sobretudo a rodar o bunho.