Uma feira com mais de três séculos

Os primeiros registos da realização de uma feira anual em Vila Franca de Xira datam de 1675 quando um cronista espanhol se referiu a uma grande feira franca, com a curiosidade de todo o comércio dessa feira estar isento do pagamento de impostos à coroa, o que a tornava muito popular. Na altura era o gado o principal produto transaccionado, chegando progressivamente nos anos seguintes outros produtos oriundos das lezírias como o pão, os legumes e os cereais, com as roupas e as sedas a chegarem uns anos mais tarde. Ainda não existia praça de toiros e a feira realizava-se entre a igreja das Mercês (hoje igreja do cemitério) e o Celeiro da Patriarcal.

Por volta de 1759 as memórias paroquiais já davam conta de começarem a aparecer cobradores de impostos na feira. À época as barracas com petiscos já eram uma atracção para os visitantes, como hoje acontece, sendo que, na altura, os mexilhões e as iscas eram os pratos mais servidos.