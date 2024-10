Imigração continua a ser tema nas reuniões de câmara do Entroncamento

Vereador do PSD voltou a questionar a maioria socialista na Câmara do Entroncamento sobre a existência de um diagnóstico municipal que sustente a vontade do presidente em atrair mais imigrantes para o Entroncamento.

Os vereadores da oposição na Câmara do Entroncamento têm demonstrado, em várias reuniões do executivo, as suas preocupações e dúvidas relativamente ao excesso de imigração no concelho. Na reunião de 17 de Setembro, o vereador do PSD Rui Madeira voltou a questionar o presidente Jorge Faria (PS) sobre a existência de um diagnóstico que sustente as afirmações do autarca socialista de que o concelho teria interesse em atrair mais população imigrante.

Rui Madeira referiu que tem colocado várias questões a propósito da imigração e nunca se considerou suficientemente esclarecido. “Chegámos a fazer um requerimento com esses pedidos e apenas nos foi facultado um relatório com algumas informações, sendo informados mais tarde, que o município não teria nenhum plano estratégico para a imigração. O que nos leva a questionar o porquê de tanta insistência, por parte dos elementos socialistas deste executivo em captar mais imigrantes para o concelho que tem os serviços de saúde, públicos e de educação sobrelotados”, afirmou.

“O presidente diz, várias vezes, que a população imigrante contribuiu para o aumento do sector profissional no concelho, mas o que temos visto, em grande parte das famílias que aqui residem, é que o progenitor até está ausente do concelho e que de 2023 para 2024 o desemprego no concelho aumentou 40%”, rematou o vereador do PSD.

Jorge Faria defendeu-se dizendo que o termo usado foi sempre “integrar” e não “captar” população imigrante e que os vereadores podem consultar toda a documentação existente, de acordo com a lei. O presidente acusa Rui Madeira de desrespeitar a autarquia, ao referir-se aos elementos do executivo municipal como membros do partido socialista. “Sou o presidente desta câmara e deste executivo municipal e não o presidente do Partido Socialista”, atirou.

Entroncamento não tem plano municipal para as imigrações

O Entroncamento viu a população imigrante residente triplicar nos últimos três anos, com pessoas de cerca de 50 nacionalidades a representarem 10% dos cerca de 20 mil habitantes, com os jovens filhos de imigrantes a representarem quase 30% dos alunos do concelho. Segundo Jorge Faria, os últimos dados oficiais, de 2022, apontavam já para 1.352 imigrantes registados (6,4% da população), mas, tendo em conta que nessa altura havia apenas cerca de 500 filhos de imigrantes a frequentar o ensino público e hoje estão matriculados 916, será fácil perceber que a população de imigrantes no concelho rondará as 2.300 pessoas.