Pavilhão Municipal de Azambuja já tem água quente

O Pavilhão Municipal de Azambuja, utilizado diariamente por alunos das escolas locais e atletas, já tem água quente nos balneários e foram resolvidas as falhas na iluminação. A garantia foi deixada pelo vice-presidente da Câmara de Azambuja, António José Matos, que diz que falta resolver a questão do piso. “Já começámos a pedir orçamentos às empresas e espero resolver o problema no próximo ano”, disse em reunião do executivo municipal.