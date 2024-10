Vereador questiona transparência no uso de telemóveis na Câmara de Alenquer

O Município de Alenquer tem 308 cartões activos de telemóveis, o que motivou criticas do vereador do PSD, Nuno Henriques. “Porque os serviços não divulgam os números de telemóveis dos chefes de divisão e sectores no site, já que são públicos, para facilitar o contacto dos cidadãos”, questionou o autarca, sublinhando que ele próprio não tem cartão de telefone da autarquia.

Segundo o presidente da câmara, Pedro Folgado (PS), os telemóveis estão distribuídos por vários serviços, incluindo escolas, existindo por parte da autarquia um controlo para garantir que não são ultrapassados os plafonds contratados.