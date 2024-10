A 63.ª edição do Festival Internacional de Folclore Celestino Graça

A 63.ª edição do Festival Internacional de Folclore Celestino Graça decorreu de 4 a 9 de Setembro em Santarém. A Festa das Artes e das Tradições Populares do Mundo, como também é designada, contou com grupos provenientes da Coreia do Sul, México, Polónia e Roménia, para além de uma vasta representação nacional e dos grupos organizadores, Grupo Académico de Danças Ribatejanas e Grupo Infantil de Dança Regional.