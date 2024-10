Dalila Rodrigues, ministra da Cultura

Dalila Rodrigues, ministra da Cultura, esteve presente em Constância, no âmbito dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, e garantiu que as comemorações também vão passar pela vila. A governante visitou a Igreja Matriz, a Casa-Memória de Camões e o Jardim Horto de Camões.