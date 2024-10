Arruda dos Vinhos inaugura ecocentro para evitar depósitos ilegais

Arruda dos Vinhos criou e colocou em funcionamento na última semana um segundo ecocentro no seu território, situado em Arranhó, que está preparado para a população despejar todo o tipo de resíduos sem ter de os deixar amontoados nas ilhas ecológicas. O local está equipado com contentores de grandes dimensões preparados para receber, separadamente, diversos materiais provenientes de actividades domésticas e que serão depois encaminhados para operadores de gestão de resíduos licenciados, com vista à sua posterior valorização e reciclagem.

Nestes ecocentros a população pode despejar resíduos de papel, cartão, plástico, metal, vidro, pneus, pilhas, lâmpadas usadas, óleos alimentares, resíduos metálicos e verdes, monos domésticos (móveis, colchões, camas, etc), resíduos de electrodomésticos e até resíduos de construção e demolição. O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, destaca a importância do espaço para manter o concelho limpo e livre de descargas ilegais de resíduos. “É o segundo ecocentro que temos no concelho, a juntar-se ao que já existe no centro de operações municipais de Arruda. É um ponto importante de aproximação à população para evitar a deposição de monos no concelho e torna Arruda dos Vinhos um concelho cada vez mais verde”, destaca.