Bombeiros de Castanheira do Ribatejo homenagearam camaradas

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo aproveitou o dia de luto nacional decretado para sexta-feira, 20 de Setembro, para homenagear no Largo do Terreiro todos os bombeiros que, ao longo dos anos, morreram no combate às chamas. A homenagem contou, com todo o corpo de bombeiros, corpo de estagiários, a brigada Kids, a fanfarra e elementos do comando e direcção da corporação, bem como os autarcas e dirigentes associativos locais. A cerimónia também homenageou os quatro bombeiros falecidos este ano nos incêndios no norte do país.