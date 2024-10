Brigada de Reacção Rápida celebra 19.º aniversário em Vila Nova da Barquinha

A Brigada de Reação Rápida (BrigRR), unidade de elite do Exército Português, celebra o seu 19.º aniversário no dia 27 de Setembro, em Vila Nova da Barquinha. A unidade, que ao longo dos anos tem desempenhado um papel crucial na defesa nacional e em missões internacionais de manutenção da paz, convida a comunidade local a juntar-se às celebrações. O evento terá início às 09h00 na Igreja de Santo António, em Vila Nova da Barquinha. A cerimónia militar, no parque da Vila da Barquinha, será presidida pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, General Ed​uardo Mendes Ferrão, e contará com a presença de destacadas figuras das Forças Armadas, bem como de autoridades civis e autarcas da região.

A Brigada de Reação Rápida foi criada em 2005 com o objectivo de reforçar a capacidade de resposta das Forças Armadas Portuguesas, sendo responsável por intervenções rápidas em situações de emergência e crises, tanto em território nacional como em missões internacionais de apoio à paz. Ao longo da sua existência, a BrigRR tem-se distinguido pela sua prontidão, competência e profissionalismo.