Caminhada no Cartaxo sensibiliza para prevenção do cancro da mama

A Câmara do Cartaxo é parceira da iniciativa Outubro Rosa - mês da prevenção do cancro da mama, promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, convidando toda a população a juntar-se à Caminhada Rosa, a realizar no dia 12 de Outubro. A actividade visa sensibilizar para a importância do diagnóstico precoce e recolher fundos para a Liga, sendo o donativo mínimo de 5€. A partida e chegada serão na Praça 15 de Dezembro. A caminhada terá início pelas 10h00. As inscrições devem ser feitas por e-mail ou telefone para a Unidade Funcional de Acção Social e Saúde da autarquia. Os participantes têm direito a t-shirt, água e seguro.